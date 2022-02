Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. San Valentín también invita a la normalidad

No hay que irse hasta la Semana Santa. Marbella quiere afrontar con eso tan mencionado desde hace casi dos años de la “normalidad”, también estos días que vienen por delante, con las celebraciones del Día de los Enamorados primero y el Carnaval después. Por intentos, desde luego, no va a ser. #SanPedroInLove, #MarbellaTeEnamora, concursos de disfraces, actuaciones, chirogotas. No falta de nada. Sólo un asterisco, una matización: las populares carrozas carnavalescas relevan a las de los Reyes Magos; o sea, serán ustedes los que desfilen alrededor de ellas y no al revés. En San Pedro, decimos, y en el mismo sitio; el Bulevar del 5 de enero. Antes llegará -ya han empezado de hecho- sendas campañas para incentivar el negocio de los comercios; que la gente salga a la calle a consumir, para decirlo claro. Y en el caso de Marbella, los organizadores tiran de algo tan antiguo como efectivo: sorteo de premios, que no están nada mal, por cierto, teniendo en cuenta que puedes participar te gastes lo que gastes; no hay aquí esa famosa frase en letra pequeña muchas veces de “a partir de 50 euros” por poner un ejemplo. Podrían ser pues estos días que quedan de febrero, sintomáticos de Semana Santa, que iba a serlo y será a su vez para el verano.