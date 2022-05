Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El resurgir de un emblema

El Club Med tiene, oficialmente desde ayer, el permiso del Ayuntamiento para abrir el hotel Magna Marbella, aunque oficiosamente la autorización la tuviera de hace un mes, día arriba, día abajo. Por si hay algún despistado, el Magna Marbella es el antiguo Don Miguel. Así que probablemente sea una de las noticias del año en la ciudad. Bueno no, quiten el “probablemente”. Lo es. Incluso de la década; solo por llevar 18 años cerrado, por todo lo que lucharon sus empleados de entonces, por el significado que tuvo en su época de esplendor para la ciudad, por el significado añadido que le dio su clausura y porque llegó a parecer que como mucho quedaría su esqueleto. Por el largo camino además quedaron truncadas las esperanzas convertidas en realidad ahora, con un algunos intentos por reflotarlo: uno de una empresa turística balear; fue la que más cerca estuvo. Hicieron números y no salieron las cuentas. Pero ahora sí. Y teniendo en cuenta que al antiguo Don Miguel le acompañaron otros en aquellos años, pues quien sabe si también esos vuelvan a prestar servicio. No parece tan difícil.