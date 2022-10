Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La pre-pre-campaña

Ya estamos en campaña. Por si alguien está algo despistado y no se ha dado cuenta todavía, los dos grandes partidos han puesto en marcha sus respectivas maquinarias para alcanzar la Alcaldía de Marbella el próximo mayo. Y no es por el asunto del marido de la alcaldesa de Marbella. Bueno, no es sólo. Porque ha venido muy bien, en este caso a la oposición, claro. Queda aquí la duda, y así la planteamos, de la importancia que tenga realmente. A unos les parece que es mucha; a otros, a la propia regidora, que es cero, porque nada tiene que ver con la gestión municipal. Pero la campaña, decíamos, no ha empezado con eso. Suponiendo que no estemos siempre en clave electoral, el detonante esta vez son los impuestos, las rebajas para el año que viene. Se acaban de aprobar en un pleno extraordinario en el que ya se acusaron unos a otros. Pero no era suficiente. Ayer, tanto PP y PSOE sacaron otra vez el tema. Al mismo tiempo además, como si uno tuviera infiltrados en el otro bando. No parece tan difícil.