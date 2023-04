Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El "Plan" y los propietarios

El palacio de congresos Adolfo Suárez tiene expuesto desde este lunes el Plan General de Ordenación Municipal, para los despistados, uno de los dos documentos en que se divide ahora el famoso PGOU. Ya se puede ver, ya se puede consultar, ya se puede estudiar para presentar alegaciones o sugerencias o propuestas. Y habría que comprobar cómo dibuja el documento el área industrial de Nueva Andalucía para asegurarse de que cuando esté listo el nuevo planeamiento ya no haya problema ni excusa para que eche a andar ese gran centro de emprendimiento proyectado: 1.500 metros cuadrados en tres plantas. Claro que también, y conforme a los añadidos hechos ahora por el Ayuntamiento, la comunidad de propietarios podría haberlo solucionado o podría haber ganado tiempo al menos constituyendo una entidad urbanística. Pero no. ¿Por qué? Pues suponen en el Ejecutivo, según se deduce de las explicaciones dadas, que como eso implica dinero, pues que ya se esperan los dueños de las naves a que esté el planeamiento aprobado y demás. Los negocios llevan allí años. Uno más o dos… No parece tan difícil.