Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La parte "buena" de los temporales

Las lluvias caídas entre la segunda quincena del mes pasado y la primera de abril han socorrido a los pantanos de la zona. El de La Concepción está de hecho casi lleno. El marzo que hemos dejado atrás ha sido el que más precipitaciones ha registrado en Marbella, superando en un litro el anterior record, que databa de no hace mucho; 2018. Pues bien, aun con todo ello, el panorama sigue siendo preocupante. Imaginen entonces como sería si no hubiéramos tenido los tres temporales prácticamente seguidos que llenaban los pluviómetros y alargaban las reservas unos meses más. Porque, ya lo anunciaba a final de año el responsable de la estación El Capricho, a no ser que diluviase literalmente desde enero a septiembre, este año hidrológico sería el quinto seguido con menos lluvia caída que el anterior, o sea, cada vez más seco. Y aquí está la prueba. Igual no ha diluviado como tal en esos 30 días que apuntamos, pero ha caído la mundial, y el acumulado del ejercicio está todavía más de 150 litros por metro cuadrado por debajo de lo habitual; de la media. Recuerden que ésta, el promedio, es, además, cada vez más bajo. No parece tan difícil.