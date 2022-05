Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La otra Marbella que resalta

Marbella tiene una planta hotelera única en España; hay marcas que sólo tienen tienda en la ciudad, en Puerto Banús casi siempre; incluso es singular en cuanto a su patrimonio por las características de la basílica Paleocristiana Vega del Mar. Hay varias cualidades más que la hacen casi única. Y en breve podría añadirse otro, éste, y aquí viene lo que lo hace doblemente importante, en el ámbito de la innovación social, de los cuidados de los vulnerables. Si todo sigue su curso, la ciudad será la primera del país en tener viviendas colaborativas para personas con diversidad funcional. Si todo sigue su curso, decíamos, porque no sería la primera vez que un buen proyecto, como éste, se queda en el camino, por una u otra razón. Que eso no se convierta también en una característica más de la ciudad. No parece tan difícil.