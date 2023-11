NO PARECE TAN DIFÍCIL. Órdago a la tercera

“A la tercera va la vencida” se impondrá a “no hay dos sin tres”. El Presupuesto Municipal de Marbella para 2024 estará listo en los plazos en que solía con el PP al mando del Ayuntamiento; hasta la fecha, 11 de 14 era la relación. Pero de esos tres años fallidos, dos son estos últimos, o sea los de las cuentas de 2022 y 2023.

Y no es que lo dijera literal o textualmente así la alcaldesa, pero casi. También se dedujo de la intervención introductoria de Félix Romero ayer en el Pleno convocado para darle el “ok” de manera inicial al documento, cuando dio las gracias al resto de la corporación por apoyar la urgencia de una sesión convocada ayer para que diera tiempo a tenerlo, de manera definitiva, “en plazo”.

Órdago a la grande. Porque con los antecedentes, es toda una apuesta porque ahora vienen las alegaciones y además de sobreentenderse que las habrá por parte del PSOE que votó ayer en contra, es que así lo dejó claro también OSP, que se abstuvo. Y una al menos de VOX, también.

Por lo demás, lo de siempre: que si hay deuda, que si no la hay; que si no hay inversiones para San Pedro, que si sí las hay; y que si no hay apenas para lo social, que sí lo hay y de sobra porque nunca ha habido tanto.

No parece tan difícil.