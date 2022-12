Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Notable, anticipada y celebrada recuperación

Ha sorprendido hasta a los profesionales del sector. Ya están en cifras superiores a las de antes de la pandemia. O mejor dicho, es la previsión para cuando termine 2022, una estimación con bastante base teniendo en cuenta que tenemos por delante un acueducto festivo y las propias navidades. Sí, claro, la recuperación, la anticipada recuperación, viene del turismo. ¡De dónde si no iba a proceder en Marbella! Esto ciertamente no sorprende. Pero su rapidez sí. Dicen los que se dedican a esto algo que ya se había visto incluso hace dos veranos, pero con aquellas restricciones que ahora ya no están: las ganas de viajar tras haber estado encerrados, unos deseos acrecentados por no haberlo podido hacer en condiciones precisamente en 2020 y en 2021. Hay hasta destinos nuevos elegidos por los marbellíes. Lo que no cambia es que diciembre no es buen mes para recibir visitantes. Todo lo contrario. Entre que hay mucha gente que no es de aquí y que las Navidades, sobre todo la primera parte, es tiempo de reencuentros familiares, los viajes van en sentido contrario al del resto de la año. No parece tan difícil.