Editorial

NO PARECE TAN DIFICIL. De nosotros y de ellos mismos depende

Estamos en verano; a punto de entrar en la segunda quincena de julio, la primera de las dos fuertes de las temporadas estivales marbellíes desde hace ya muchos años; la ciudad está, como se preveía, hasta arriba. Como se suele decir, no puede fallar nada. Toda esa masa de turistas que van a visitarnos deben llevarse buena impresión, porque probablemente así estemos poniendo las primeras fotos de la campaña para el verano que viene, o incluso, para épocas más cercanas, si es que estamos superando la estacionalidad de verdad. Y esas fotos dependen mucho de algo tan del día a día y sencillo como la limpieza en las calles. Es una de las cualidades más apreciadas por el veraneante que no dejará buenas evaluaciones si ve la basura al lado de los contenedores a mitad de la tarde, o las calles llenas de colillas o sucias las aceras en las que hacen negocio los bares y restaurantes. En ésas está ahora el Ayuntamiento con una campaña que acaba de poner en marcha, intentando, que no es fácil, concienciarnos a todos; incluso también a los propios turistas que pueden ser, claro que sí, los causantes también de que las fotografías sean más bien feas. No parece tan difícil.