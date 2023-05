Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La misma trama con distinto argumento

Empieza una campaña electoral con un argumento distinto al de hace cuatro años pero con una trama similar: serán quince días tensos y con el objetivo de desbancar al PP de la Alcaldía. ¿Qué ha cambiado 96 meses después? Pues de menor a mayor incidencia en los comicios, que hay nueve formaciones, en lugar de las 10 de 2019; que alguna es ahora partido y no agrupación de electores; que Podemos esta vez sí concurre con Izquierda Unida (por resumir); que Ciudadanos y Vox no llevan listas de última hora y sin, al menos, tanta polémica como aquella vez; y que en lugar de la moción de censura que había habido dos años antes entonces, está el caso del hijastro de la alcaldesa y todas sus derivaciones, connotaciones y empleos. El objetivo es lograr el mayor número de los más de 94.000 votos que podría haber el domingo 28 de mayo. Son 5.000 más electores que hace cuatro años. No parece tan difícil.