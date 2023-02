Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La mayoría de las conclusiones son buenas

Termina esta primera media semana de febrero con dos buenas nuevas económica y laboral. Se le da ya el visto bueno definitivo a las cuentas del Ayuntamiento para este año -al final con 34 días de retraso sobre el plazo máximo que se puso, como siempre, el Ejecutivo local- y vuelve Marbella a mostrar fortaleza conocidos los datos del desempleo. Cierto es que suben los parados en enero respecto a diciembre, pero es casi lo único no positivo de los números que nos deja el primer mes del año. Porque el aumento es menor que el de hace un año, porque hay muchos menos marbellíes sin trabajo que doce meses atrás, porque la diferencia es todavía más grande respecto a la referencia estrella, o sea, 2019 y porque es el mejor periodo desde 2008. Hay cosas empero que no cambian: el trabajo lo produce lo que lo produce; el turismo y sus derivados o complementos, acompañado del mundo del ladrillo. Casi lo único positivo decíamos, porque hay algo a tener en cuenta que no se corrige: la brecha de género. No parece tan difícil.