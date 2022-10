Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Más que una simple obra

Algunas de las muchas obras que se ejecutan en Marbella tienen un calado mucho mayor de lo que es la propia actuación en sí. Porque unos senderos, bien hechos e iluminados, tampoco es que digan demasiado ¿no? Pero claro si están en un lugar como Pecho de las Cuevas, el asunto igual toca la fibra sensible de los que tengan ya cierta edad, de los que hayan vivido, padecido, la época gilista. Ya lo comentaban ayer los concejales presentes cuando se presentó el final de los trabajos: es una reivindicación histórica con mucho trasfondo vinieron a decir. Porque Pecho de las Cuevas es quizá uno de los lugares que mejor simbolicen las atrocidades urbanísticas, en este caso no consumada, que se perpetraron aquí: una tala masiva de árboles -aquello sí lo fue- para levantar, intentarlo, un o unos edificios. No parece tan difícil.