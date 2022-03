Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Marpoética vuelve tras el COVID y a pesar de otras cosas

Termina esta semana con otro regreso a Marbella después de. El martes era la Feria Social la que, tras el paréntesis obligado por la pandemia, anunciaba su vuelta, que será finalmente el viernes próximo a causa de la meteorología. Ayer, el nuevo síntoma de la normalidad -ojalá no se equivoquen o no nos equivoquemos- era Marpoética. El festival de la poesía no se celebró en 2020. Estaba programado para justo después de que se decretara el estado de alarma. Y se suspendió, claro. El año pasado, hubo ahí una cosa a mitad de camino, con menos programación y ya más entrado el verano. No andaba el nivel de contagios como para reuniones por estas fechas. No fue además la primera interrupción en su corta andadura. Es a quinta edición, pero debería ser la séptima. Faltan las de 2016 y 2017. Esos años alguien decidió que un encuentro con poetas de la talla de los que vienen este 2022 como Antonio Muñoz Molina y Juan José Millás, pues no era importante. Sólo el o la que tomó la decisión sabrá por qué lo hizo. No parece tan difícil.