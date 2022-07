Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Llega la dignidad a los vecinos de El Rosario

Los 200 vecinos de El Rosario serán los primeros. Después vendrán los de Costa Bella, Hacienda Las Chapas, Ricmar, Los Pinos, Marbesa y Artola Baja. Todos ellos, unos 8.000 en total, saben que, según cada urbanización, antes o después vivirán de forma digna o más digna, o conforme a lo que uno entiende que es hacerlo en pleno siglo XXI en un lugar como Marbella. Quizá piensen, “bueno, sí, pero 8.000 en comparación con los 150.000 que tiene Marbella, pues tampoco es para tanto”. Como si fueran 25. Porque no es digno no tener una red de saneamiento en condiciones; no es digno, ni para solo 25 habitantes, tener una fosa séptica como si viviéramos en tiempos de Maricastaña. ¿Por qué ha tardado tanto en llegar la solución? Buena pregunta. No se sabe, o no lo sabemos, la verdad. Llega ahora. Y lo hace en un ejemplo de eso que se escucha de vez en cuando de la colaboración público-privada. No parece tan difícil.