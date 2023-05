Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El justificado Día de Europa en Marbella

No habrá probablemente otro sitio en que pegue más celebrar el Día de Europa, entendido por el Día de los países integrantes de la Unión Europea, por aclararlo de cara sobre todo a las siguientes líneas. Las 26 nacionalidades que junto con la española forman ahora mismo la UE están presentes en la ciudad con cerca de 14.000 empadronados. Son alrededor del 30% de la población foránea de la ciudad, con la curiosidad apuntada en el último repaso sobre el padrón de extranjeros de que no están entre las cinco más numerosas. Sí están Reino Unido, Rusia y Ucrania, pero eso, no son de la Unión. Luego sí, las cinco siguientes, todas. Las más numerosas son la italiana, la alemana y la sueca -6ª, 7ª y 8ª de la clasificación total como decíamos-. Las menos, la luxemburguesa, la eslovena y la chipriota, con una veintena de representantes cada una. Pero todas ellas contribuyen a que la ciudad sea la que es; a modo de bobina que se retroalimenta constantemente. Cuantas más son, más atraen, repitiéndose el patrón. No parece tan difícil.