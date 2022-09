Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Habrá que justificar los medios por el fin

No ha tardado apenas el nuevo Ejecutivo andaluz en venir a Marbella. La consejera de Educación ha tenido el honor de ser la primera. La constitución del Gobierno regional ha coincidido prácticamente con el inicio del curso educativo así que partía con esa ventaja Patricia del Pozo. Porque tocaba inaugurar el instituto de San Pedro, que más allá de la importancia que tiene per se el asunto, era un momento y un lugar clave también desde el punto de vista político. Fue moneda de cambio en 2015 cuando hubo de conformarse el Gobierno municipal marbellí. Recuérdenlo bien: un centro educativo, reclamado años y años, se iba a construir porque era condición para llegar a un pacto de gobernabilidad. Recuérdenlo bien. Luego, que si los trámites administrativos, que si las obras siempre se retrasan, y que si no hay materiales o están mucho más caros. Por fin, con, como mínimo un curso de retraso, está ya abierto. No parece tan difícil.