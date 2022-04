Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Por fin

Hace semana y media que estos micrófonos preguntaron al delegado provincial de Salud por la apertura, inauguración o ambas, del nuevo ambulatorio de San Pedro Alcántara. Recordarán su respuesta: “en los próximos días”. No sonaba a este corto espacio de tiempo que ha pasado, la verdad: 11 jornadas exactamente, con la Semana Santa de por medio. Resulta pues que estaba a punto. Y desde ayer, da servicio. El presidente de la Junta cortó la cinta. Juanma Moreno hizo los honores y aprovechó para sacar pecho de lo conseguido en materia sanitaria en la Comunidad en lo que llevamos de legislatura. Y he aquí un ejemplo más de cómo una misma realidad -un nuevo centro de salud hecho- puede servir para loar y criticar a partes iguales. Que si tras 37 años del PSOE en el Gobierno regional ha llegado el PP y en algo más de tres lo ha solucionado. Que si los populares han utilizado el ambulatorio y los vecinos de San Pedro con fines electoralistas porque llegan las elecciones andaluzas. Y entre el habitual cruce de acusaciones -sin entrar en cuáles tienen razón de ser y cuáles no, que ése es otro asunto- alza la voz Opción Sampedreña para decir -con bastante fundamento en este caso, por cierto- aquí estoy yo, que fui el que lo exigió allá por 2015 primero y 2017 después. No parece tan difícil.