Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Los famosos (y necesarios) asfaltados de Marbella

Los asfaltados de las calles en Marbella son ya famosos. A menudo, por no decir siempre, desde que se reinstauró la normalidad en el Ayuntamiento, o sea, desde 2007, se han interpretado en la oposición como una medida de ésas que sus contrincantes, el Gobierno local, intenta que le entren por los ojos al ciudadano. También se han interpretado como electoralistas por la cercanía en muchas ocasiones con unos comicios. En el Ejecutivo han replicado todas las veces con la necesidad de esos trabajos, por el mal estado del pavimento y también de las aceras. Para asentar el argumentario, esta ocasión ha añadido una razón más: cuanto más nuevo es el asfalto y dando por hecho que cada vez es más, vamos a decir, “moderno”, mejor para los vecinos de esas calles, porque amortiguan el molesto pasar de las ruedas; hacen menos ruido los coches que transitan por él, para entendernos. Y así, entre final de 2022 y principio de 2023 se están “modernizando” 150.000 metros cuadrados de calzadas, entre calles, avenidas, plazas, paseos, etc., de los cinco distritos en que se divide administrativamente Marbella. Como curiosidad, los dos últimos que verán renovadas sus calles, serán los dos del centro urbano. No parece tan difícil.