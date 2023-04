Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Exprimiendo la LISTA

Está dando de sí la nueva legislación urbanística andaluza y su reglamento adjunto nada más entrar en vigor o al muy poco tiempo de estar vigentes. En Marbella, decimos. ¡Dónde si no, claro! Parece lógico e incluso predecible que si algún lugar fuera a verse rápidamente afectado -no decimos beneficiado para que no genere interpretaciones dudosas- por la LISTA iba a ser la localidad marbellí. O que si un Ayuntamiento fuera a estar pendiente a la que salta de las novedades que ofrece la Ley de Impulso a la Sosteninilidad del Territorio de Andalucía, sería el de la plaza de Los Naranjos. Que no haya interpretaciones erróneas o dudosas, decíamos, porque en el caso que nos ocupa hoy se trata de permitir obras en las llamadas viviendas irregulares de la ciudad. Obras, subrayamos. No que se vayan a normalizar las construcciones en sí, que eso es cemento de otra espuerta. No parece tan difícil.