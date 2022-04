Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Los dichosos plazos

Los muchos retrasos que acumula la apertura del nuevo centro de salud de San Pedro Alcántara parecen haber hecho escarmentar a los responsables públicos y ya no hay manera de sacarles una fecha, ni siquiera aproximada. Ayer lo intentamos los medios, los periodistas, aprovechando la visita del delegado provincial y una vez que él mismo se había pronunciado una primera vez. Pero claro, lo de “en los próximos días” no convenció y allá que le preguntamos al respecto. Que si se podía concretar algo más. Con las ganas nos quedamos. Con las ganas se quedarían después los vecinos. Culpó o atribuyó el retraso el responsable de la Junta a la luz, a la calefacción y sobre todo a la burocracia de su propia administración, al papeleo. Vale, de acuerdo. Pero la próxima vez, eviten dar plazos, sobre todo cuando se trate de una dotación con un pasado tan pesado como tiene el centro de salud sampedreño. No parece tan difícil.