Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Denuncias sobre los "temporales" recintos feriales

Queda todavía un mes para la de San Bernabé y mucho más, cinco, para la de San Pedro Alcántara, pero ambas celebraciones, ambas ferias, ambos recintos feriales, para concentrar el tema que nos ocupa, son ya protagonistas, por razones casi idénticas, y cuyas únicas diferencias además, son también reseñables. El PSOE anunciaba hace unas semanas que denunciaría a Fiscalía la supuesta comisión de delitos en los terrenos en los que se va a ubicar la Feria de Noche del centro urbano marbellí. No se ha vuelto a saber nada. No sabemos si la formación ha llevado el caso finalmente a Málaga. Y acabamos de conocer, según resolución judicial a la que Onda Cero Marbella ha tenido acceso, que a final de 2021, Opción Sampedreña, hizo lo mismo, o parecido, con el recinto ferial que albergará las ferias de San Pedro y Nueva Andalucía. Parecido, decíamos, porque la formación explica que no fue una denuncia como tal sino una consulta ante la posible comisión de delitos. Y que por eso, no lo publicitaron, no informaron. El caso es que en el escrito de Fiscalía aparece el vocablo “denuncia”. No parece tan difícil.