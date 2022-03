Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Las cosas del IBI en Marbella

El habitual “queda mucho por hacer” podría resumir también en Marbella la esencia de este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, al que nos referiremos en unos minutos con las consideraciones del movimiento feminista por un lado y la Delegación Municipal de Igualdad por el otro. Ya imaginarán que si bien coinciden en la meta, en los caminos hacia ella, no tanto. Pero la actualidad de esta mañana pasa de nuevo por el sector de la vivienda en concreto, más que por el inmobiliario. El Ayuntamiento, el Ejecutivo local, se ha querido adelantar esta vez y ha explicado, ya incluso con algún dato, eso de que recaude más por el temido IBI, sin subir el impuesto. Además de la primera razón que le viene a uno a la cabeza, la de que se estén construyendo más viviendas, hay otro par: una es que como tenemos aún un PGOU de hace 36 años, pues resulta que ha habido que hacer y todavía se hace, un análisis exhaustivo de todos los inmuebles del municipio; muchos no estaban registrados, por resumir. La otra explicación es que el Gobierno local puede ahora ingresar el impuesto un año antes, semana arriba, semana abajo. ¿Por qué? Porque, junto con otros Ayuntamientos, está probando un atajo para evitar, aquí también, los tediosos procedimientos de la administración pública. Y habrá alguna razón también por la que no se haya podido hacer antes así. Sería bueno conocerla. Porque es de cajón de pino el asunto. No parece tan difícil.