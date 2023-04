Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Avisados estamos

Ya está claro del todo. Y por prevenir y preparación, esta vez no va a ser. La sierra que rodea a Marbella y parte de la Costa de Sol es un peligroso combustible en potencia. Hay riesgo serio de que haya otra vez más incendios importantes. Si no se supiera ya con certeza, lo han confirmado en la UME, la Unidad Militar de Emergencia, la que actúa cuando la cosa se pone fea. Acaban de estar por aquí inspeccionando el terreno por si hubiera que actuar, con esa alta probabilidad de tener que hacerlo. Muchos aficionados al ciclismo de montaña, el senderismo o simplemente gente que le gusta pasear por el campo los habrán incluso visto actuar. Hay todavía testigos por los caminos por los que estuvieron: esas rallas marcadas en la tierra por el paso de los vehículos oruga camino del Castaño Santo o de la Toma de Agua, y tierra levantada. Y mucho combustible, que es como llaman a toda esa vegetación seca acumulada entre el propio pasar de la vida, la falta de agua y, he aquí algo paradójico, la facilidad de esa parte del monte para regenerarse tras fuegos recientes. Porque es otro factor más de peligro. No será por prevenir y avisar, decíamos. También la Junta de Andalucía ha adelantado este año en 15 días el Plan Contra Incendios y ya ha elevado el riesgo de bajo a medio a partir del sábado. No parece tan difícil.