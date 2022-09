Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Apuesta fuerte por lo nuestro

No es habitual que la cultura y el ocio encabecen titulares ni informativos. Me sobra media mano para contar las veces que lo ha hecho en los 18 años que servidor lleva delante de estos micrófonos. Pero todo llega. Porque Marbella es principio y final de una aventura musical. Ha nacido, no una estrella, eso el tiempo lo dirá, pero sí una compañía local, con gente de aquí, de la ciudad y la provincia. Ése es el hilo conductor de esta historia vestida en su primer acto de Cabaret. Partirá pasado el fin de semana para mostrarse por toda España y volver, con el ánimo de irse de nuevo. Ya están pensando sus integrantes en cuál será la vestimenta del segundo acto. Y promete; una producción y representación inéditas en España. Además de actuar y bailar bien, está visto que también podrían ser unos buenos guionistas de película de intriga. Por cierto, a ver si ya que lo ha hecho una vez, sigue apareciendo por aquí la cultura. En realidad es cosa de todos que lo haga. No parece tan difícil.