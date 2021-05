La Junta de Andalucía decidirá si dará servicio a mitad de curso o lo hará para el 2022-2023

El nuevo instituto de San Pedro Alcántara no estará listo hasta final de año

El instituto de Educación Secundaria que se construye en la zona sur de San Pedro Alcántara no será una realidad hasta la próxima Navidad, según la última información trasladada por la empresa constructora a la Tenencia de Alcaldía de la localidad. La estructura del centro está terminada, pero el resto de la actuación no estará, como se preveía hasta hace poco, este otoño. Lo que no se sabe aún es si una vez terminada la obra en sí, los alumnos podrán llegar al nuevo centro inmediatamente o tendrán que esperar al siguiente curso escolar.

Alfonso Olaso