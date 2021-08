Marbella vuelve al nivel 2 #COVID, con una tasa de incidencia a la baja y tres fallecidos en las últimas 24 horas

El Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto, el conocido como comité de expertos acordó ayer que la comarca, junto con gran parte de la provincia pasara a nivel 2, bajando del 3 en el que estábamos durante el último mes. Entiende que la situación epidemiológica ha mejorado. Las nuevas restricciones, que relajan las anteriores, supondrán, entre otras cosas, que en la hostelería, por ejemplo, se permita un 75% de aforo en el interior (antes era un 50%) y hasta seis personas por mesa, dos más que ayer mismo. En las terrazas se podrá ocupar al cien por cien de la capacidad, con un máximo de ocho clientes por mesa, en fase 3 recordamos eran seis. Vuelve el consumo en barra, aunque con separación de 1,5 metros. En el caso de los comercios el aforo autorizado es del 75 por ciento también con la misma distancia de 1,5 metros y respecto a las celebraciones la capacidad será del 75% en el interior, con un máximo de 200 personas (seis por mesa), mientras que en exteriores podrá haber hasta 400 invitados y ocho personas por mesa.

Sigue la presión asistencial en el Costa del Sol

La otra realidad la soportan los sanitarios, donde la relajación no es algo que estén viviendo estos días. El panorama en uno de los entornos que más preocupa, el Hospital Costa del Sol nos lo contaba hace unos días a esta emisora la médica de Urgencias del centro hospitalario y delegada del Sindicato Médico, Cristina Guitard: médicos cansados, doblando turnos y sin coger vacaciones, sanitarios que se contagian por COVID, y que dejan a la plantilla en cuadros, y todo ello en un hospital al borde de la saturación. Y ya no son solo las urgencias o la unidad de cuidados intensivos, sino otras especialidades, como Guitard. Todo ello, a la espera de dos ansiadas noticias, por un lado la puesta en marcha a pleno rendimiento del hospital de Estepona, del que de momento no hay noticias, y cuyos motivos arguye la médica. Y la otra noticia esperada el comienzo de las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol, cuyo anuncio de licitación fue hecho la pasada semana por el equipo de gobierno local.