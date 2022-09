Marbella aprueba por unanimidad un nuevo paso hacia su Plan General de Ordenación Municipal

El nuevo paso dado en el camino hacia el futuro planeamiento urbanístico de Marbella se dio ayer en un Pleno extraordinario cuyo debate se centró en el contenido del documento, que parte, según detalló la delegada de Urbanismo, María Francisca Caracuel, de la "realidad actual de la ciudad". En Ciudadanos, la concejala María García alertó de que el nuevo escenario legal andaluz, con la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) puede conllevar algunos problemas futuros. En Opción Sampedreña llamaron la atención sobre algunas cuestiones que, o bien no han visto, como reconoció el edil Rafael Piña, o bien no están, como una entrada directa desde la A7 a San Pedro sin tener que pasar por la rotonda de la carretera de Ronda "como ocurre ahora". En el PSOE, la concejala Isabel Pérez, quiso aclarar el contenido del debate, "para no liar a la ciudadanía" porque "no se está aprobando inicialmente el plan". Cerró la sesión la alcaldesa. Ángeles Muñoz se refirió al documento futuro como un plan de ciudad que está basado "en la sostenibilidad, pero no sólo en la medioambiental".

Día Mundial Turismo

Marbella celebra hoy el Día Internacional del Turismo estrenando una gimkana digital para dinamizar los cascos antiguos del centro y de San Pedro Alcántara, que estará disponible para su descarga a través de un código QR los 365 días del año.

Los participantes podrán jugar cuando quieran. Los enigmas están vinculados a espacios públicos y de libre acceso para fomentar el acceso a cada ruta. Además habrá pasacalles, a partir de las seis y media en San Pedro y de las ocho y media en Marbella; una charanga, la actuaciones de la ‘cuarentuna’ y visitas guiadas a un grupo de agencias de viajes del Reino Unido que se desplazará a la ciudad. También se repartirán obsequios entre los ciudadanos.