El juzgado autoriza al Ayuntamiento de Marbella a tomar posesión del restaurante del palacio de congresos Adolfo Suárez

Era el último trámite que hacía falta para recuperar el espacio después de que la concesionaria del local, que tenía un contrato de la época del GIL que se había declarado nulo, se hubiera opuesto al desahucio administrativo argumentando que en su interior había papeles de una empresa distinta. Ahora, según ha explicado a Onda Cero el director general de Alcaldía, Mario Ruiz, el Ayuntamiento podrá incorporar el local a su catálogo de bienes,

El ocupante, según ha detallado Ruiz, no ha mostrado oposición expresa a la solicitud judicial pedida por el Ayuntamiento, por lo que no presentará recurso a la resolución. El consistorio tiene dos meses de plazo máximo para tomar posesión del local, a contar desde el pasado 16 de septiembre, pero según el director de Alcaldía, lo hará no más allá de mitad del mes próximo.

Se culminará así un procedimiento iniciado en 2009 cuando el Ayuntamiento obtuvo la nulidad de un contrato por el que el GIL le había otorgado la concesión, por 50 años, a un grupo empresarial sin seguir el procedimiento reglado y a cambio de dos millones de las antiguas pesetas al año, o lo que es lo mismo, 1.000 euros al mes.