El hotel Magna Marbella, antiguo Don Miguel, acabará sus obras a final de año y espera comenzar su actividad en 2022

Ha tardado, pero ya se ve la luz al fondo del túnel y lo que en su día parecía un sueño está más cerca de hacerse realidad, las obras del antiguo hotel Don Miguel, ahora Magna Marbella llegan a su fin. No es el único establecimiento hotelero a la espera de avanzar y funcionar, seguimos de cerca al Four Seasons, pendientes de los informes sectoriales y de otros proyectos en Marbella o cercanos, avalados por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía como son del resort hotelero de lujo Las Dunas Club, el complejo hotelero Siete Revueltas Resort y el hotel de cinco estrellas Banús Centro de Exposiciones. Sus puestas en funcionamiento supondrían miles de puestos de trabajo para la Costa del Sol. Aunque los datos que conocimos ayer de la Encuesta de Población Activa EPA dan un respiro a la provincia y la tasa de desempleo se contrae un 3,34%, situándose en el 19,08%, y la cifra total de parados se reduce a 152.700 personas en la provincia. En el segundo trimestre del año se han cerca de 40.000 empleos. Por otra parte, el hotel W ha avanzado en sus trámites previos, después de un parón importante a causa del informe sectorial de Carreteras del Ministerio de Fomento, lamenta Caracuel. Ya está el informe definitivo favorable. Ahora se ha de aprobar provisionalmente la modificación puntual de elementos para que en 2022 comience la obra. En cuanto al Four Seasons, está a la espera también de los informes sectoriales, si bien en este caso están consensuados de antemano, para poder aprobar el plan parcial entre septiembre y octubre próximos.

EL TSJA decidirá el toque de queda en Marbella

A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronuncie sobre la propuesta del Comité territorial de Alertas de Málaga de que se aplique el toque de queda en Marbella, habida cuenta de que el municipio está por encima de 1.000 contagios por coronavirus por 100.000 habitantes, la alcaldesa de la ciudad Ángeles Muñoz lo hizo ayer invitando a los colectivos más desprotegidos contra la COVID-19, sobre todo jóvenes y vecinos que ya tendrían que estar vacunados según su tramo de edad, a que se inmunicen para evitar la aplicación de la medida que cerraría el municipio entre las 02.00 a 07.00 horas. Muñoz ha indicado que el porcentaje de vacunación también se tiene muy en cuenta a la hora de tomar medidas de este tipo que son excepcionales y ha destacado las campañas de vacunación que realizan los distritos sanitarios y los centros de salud. Ha pedido a los jóvenes que se vacunen, para lo cual, ha indicado, Marbella y San Pedro Alcántara cuentan con días de vacunación sin cita previa para facilitar la aplicación de las dosis y que en los centros de salud pueden solicitar su cita.