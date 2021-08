MÁS DE UNO MARBELLA 08.20. 13/08/2021

El Gobierno Central anuncia una inversión de 8 millones para arreglos de la A7 en Marbella, Fuengirola y Mijas

Obras, carencias y buenos propósitos, ese podría ser el titular de la crónica informativa de la semana, que comenzamos contándoles que la barriada de la Divina Pastora contará con el primer aparcamiento subterráneo de gestión municipal y que, según prometió el equipo de Gobierno Local ya está en trámite para que empiecen las obras a finales de este año o principios de 2022 y que dotará al entorno de Divina Pastora de casi un centenar de nuevas plazas. El nuevo equipamiento solventará el déficit de aparcamiento que arrastra el barrio, una agonía que padecen también los barrios de Marbella, sobre todo en verano. Siguió la semana y nos presentaron la idea de un proyecto para un nuevo estadio municipal, también de gestión pública, un ambicioso plan, que descarta otro ambicioso que hace poco más de un año presentó los gestores del Marbella FC, Best of you. Y siguió la licitación, por fin, de la ampliación de las obras del hospital Costa del Sol, tras más de una década de paralización de los trabajos iniciales, proyectados y en manos de una concesionaria. No nos quedamos solo ahí, porque tenemos más obras, otro anuncio de obra, en esta ocasión por parte del Ministerio de Transporte que asegura que invertirá 8 millones en arreglos de 30 kilómetros de autovía A7 a su paso por Marbella, Mijas y Fuengirola. Obras son amores, y esperemos que también buenas razones y que lleguen, o que lleguen pronto, como mínimo en los tiempos anunciados y comprometidos.