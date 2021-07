Los comerciantes y los hoteleros de Marbella alzan la voz contra los incumplimientos de las medidas

Son dos de los sectores que más han padecido la pandemia. Y ambos se han cansado. 16 meses después de penurias e incertidumbre, han alzado la voz para decir “basta” y “ya está bien”. Más allá de entrar en consideraciones acerca de cuánto pueden perder por un toque de queda o por las reducciones de aforo, se han centrado en enmendar la plana, con toda la razón del mundo si me permiten la licencia, tanto a colegas de profesión que a pesar de estar aún en julio, ya están haciendo el agosto, eso sí, a costa de no respetar las normas, como a los ciudadanos en general que no terminan de entender de qué va esto. Lo dicen, Ana García, presidenta de APYMESPA; Enrique Guerrero, presidente de APYMEM Y Fernando Al-Farkh, vicepresidente de AEHCOS,

Al Farkh advierte además que ya antes de que la Junta anunciara las novedades, la previsión de ocupación para agosto había bajado más de tres puntos. El que también es director del hotel Los Monteros advierte que de la planta hotelera sale entre el 60 y el 70% de toda la economía del municipio.

En lo que respecta al Ayuntamiento, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, reitera que el dato de la tasa de incidencia es falso porque la población real es el triple de la tenida en consideración, algo que, según señala, sí lo entiende la Junta y debería hacerlo también el Estado, "que es el que puede cambiar" esa variable.