Bajan los cotizantes de la Seguridad Social en Marbella pero son más que en el mismo mes de 2019

De los 1.462 afiliados menos que están registrados en la Seguridad Social al término de agosto en Marbella, 1.373 son del régimen general, 57 autónomos y el resto, trabajadores del mar, del hogar y del régimen agrario. Contrasta el dato con el del paro registrado al final del pasado mes, cuando se contabilizaron sólo 86 desempleados más. Podría ser un error numérico, advierte el delegado municipal de Empleo, Cristóbal Garre, pero de no serlo, la razón de tanta diferencia con la bajada de cotizantes del régimen general podría ser que "muchos de los trabajadores que han cotizado este verano sean jóvenes que ahora han empezado sus estudios y no se hayan apuntado en el SEPE, o bien que sean personas que no tengan derecho a paro o simplemente no les convenga solicitar la prestación por desempleo".

También hay bastante diferencia entre el número de parados registrados y los que refleja la EPA. En cualquier caso, el total actual de cotizantes es 78.385, de los que 62.457 son del régimen general y 13.935 son autónomos. Son 2.432 más que en el mismo mes de 2019, con fuerte presencia en la subida de los autónomos en este caso.

Inauguración instituto San Pedro

Cuatro días después de que lo hiciera en Infantil y Primaria, hoy comienza el curso en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. 21 centros hay en Marbella entre los públicos, los concertados y los privados. Es uno más. Hoy se inaugura el de la zona sur de San Pedro Alcántara que, como ya les avanzamos se llamará temporalmente La Azucarera con el ánimo de que su cartel definitivo sea el de Pepe Moreno. La recién nombrada consejera del ramo, Patricia del Pozo, lo inaugura a las doce del mediodía.

Quizá para el curso que viene esté listo el instituto que se está construyendo en Las Chapas y al que están adscritos los alumnos de los colegios Vargas Llosa y Xarblanca. De momento irán a clase en Las Dunas, aunque los primeros días no tendrán un sitio definitivo asignado. Las aulas prefabricadas necesarias no estarán listas, al menos, hasta el lunes próximo.