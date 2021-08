MÁS DE UNO MARBELLA 08:20. 25/08/2021

El Ayuntamiento de Marbella trabaja en 2.000 puntos de control de plagas, con el apoyo de la concesionaria Hidralia

Ni las grandes ciudades, ni las pequeñas se libran de las plagas de animales, sobre todo en verano. Marbella, no está exentas de ellas y la triada la conforman cucarachas, mosquitos y roedores, que de no controlarse pueden acarrear problemas de salud a la población. Hasta 2.000 puntos de control de estos animales tiene habilitados la delegación de Sanidad del Ayuntamiento para luchar contra ellos. Tanto esta delegación como la concesionaria de aguas y saneamiento de la ciudad, Hidralia se afanan a diario por controlar las plagas, que aunque las mencionadas son en mayor medida el foco de atención, no se descuidan otras como el control de chinches, de procesionaria, e incluso de jabalíes en zonas urbanas. La buena noticia es que si bien los mosquitos son una de las pesadillas veraniegas para muchos, los que provocan la fiebre del Nilo no han hecho acto de presencia en el municipio.