El Consistorio muestra su extrañeza por la argumentación de la resolución

El Ayuntamiento de Marbella recurrirá una sentencia del TSJA sobre las lindes con Benahavís

El Ayuntamiento de Marbella ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que impugna el acuerdo plenario de julio de 2018 en lo que a la definición de las lindes del municipio con Benahavís se refiere. En aquella sesión se aprobó la adaptación parcial del PGOU de 1986 a la LOUA, documento en el que los límites con la vecina localidad habían de reflejarse. El TSJA considera, tras la denuncia de la plataforma ‘Ni un metro de Marbella para otra población’, que no se dibujaron los correctos, pero, tal y como aparece en la sentencia, a la que Onda Cero ha tenido acceso, la resolución se basa en una orden de la Junta de Andalucía posterior a ese pleno. El recurso del Consistorio no significa empero que no esté conforme con los límites que han de establecerse definitivamente. Tanto es así, explica el director general de Urbanismo del Ayuntamiento, José María Morente, que son los que figuran en el avance del nuevo Plan General que se está tramitando.

Alfonso Olaso