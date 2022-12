El Ayuntamiento de Marbella podría empezar a gestionar el vivero de empresas de San Pedro a comienzos de 2023

El espacio está bajo la batuta de la Cámara de Comercio de Málaga desde 2017 y no acaba de ser rentable, considera el delegado de Fomento Económico y Pymes, Cristóbal Garre, porque a los “viveristas” les cuesta dinero alojarse en alguno de los 18 despachos habilitados. El Consistorio lleva tiempo detrás de poder comandar el espacio, lo que entre otras cosas supondría que los emprendedores podrían usarlo gratis como el de la plaza de Los Naranjos. Para eso queda una modificación en el expediente; a instancias del interventor municipal, debe cambiarse la titularidad del inmueble y no sólo el uso explica el responsable municipal.

Algo más tendrá que esperar el de Nueva Andalucía, pendiente del nuevo plan general, ya que conforme al actual, el de 1986, el suelo en el que está el inmueble destinado al espacio, está fuera de ordenación

En cuanto a los otros dos, que sí están operativos, el de Marbella tiene actualmente 45 emprendedores y el de Las Chapas, 5, uno de ellos, el actual campeón de la Copa Nacional de Emprendimiento y aspirante a ganar la competición internacional.

Acusaciones mutuas a cuenta del Presupuesto General del Estado

Un nuevo enfrentamiento entre PP y PSOE encabeza esta mañana la crónica política. Esta vez es a cuenta del Presupuesto General del Estado, con alguna mención incluida sobre el caso del marido de la alcaldesa en la Audiencia Nacional.

La regidora de Marbella y senadora ha recriminado a los socialistas en general y al líder local, José Bernal, en particular, que no apoyen las enmiendas a los presupuestos generales presentadas por los populares sobre los espigones, el tercer carril entre San Pedro y Puerto Banús, y las multas del caso “Malaya”. Ángeles Muñoz considera que es en esos asuntos en los que debe estar centrado el PSOE local y no en otros, como en el acoso hacia el Ayuntamiento y hacia "mí misma".

A los aludidos les parece que Muñoz trata de desviar la atención del escándalo de corrupción que está protagonizando, y lo hace además, dice José Bernal, a cuenta de unas enmiendas que no tienen sentido alguno porque los proyectos ya han comenzado. El socialista le devuelve la pelota a Muñoz pidiéndole que el PP actúe igual en el Parlamento andaluz y en Diputación.