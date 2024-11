La AEMET activa el aviso rojo con precipitaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha la situación operativa 1 del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, lo que conlleva determinadas medidas y sobre todo extremar la precaución según ha señalado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

El Plan Municipal de Emergencias también se ha activado. Las clases en colegios, institutos y escuelas infantiles se han suspendido. Los parques están cerrados, así como los centros de participación activa e instalaciones deportivas. los dispositivos de seguridad ya están movilizados. En una reunión del Centro de Coordinación del Operativo Local, se ha estudiado la situación y se ha activado una comisión que evaluará la evolución de la meteorología y qué decisiones se tomen en función de lo que acontezca.

Hasta las diez de la mañana el aviso es naranja, con una previsión de lluvias de 105 litros por metro cuadrado en 12 horas. Después, con el aviso rojo activado, las precipitaciones pueden llegar a los 120 litros.

VOX denuncia el mal estado de los arroyos

Los cauces de los ríos y arroyos son unos de los puntos críticos esta mañana. VOX ha denunciado las condiciones deplorables de los de Marbella instando a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento a tomar medidas para prevenir posibles desbordamientos por lluvias torrenciales.

La formación se ha centrado en el del río Guadaíza, que no sólo no está limpio, sino que tiene árboles y cañas que obstruyen su paso. Ha recordado VOX que hace seis años los puentes La Campana y Cortijo Blanco sufrieron graves desbordes. El portavoz Eugenio Moltó ha criticado que en todo este tiempo no se haya elevado la altura de estos pasos para prevenir tragedias.