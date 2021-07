AEHCOS eleva hasta el 62% la ocupación media, tras el cambio en las medidas de Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado que el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y los límites a espacios interiores y exteriores, entre otras restricciones impuestas en el Reino Unido para controlar la propagación de la COVID-19, desaparecerán a partir del 19 de julio. Les tocará entonces a los ciudadanos gestionar los riesgos y las prevenciones que deban tomar en cada momento. En consonancia con ello, habrá una reapertura total de todos los establecimientos, incluidos los de ocio nocturno. Además, no exigirá cuarentena de los viajeros completamente vacunados que regresen de países de la 'lista ámbar' como España. La novedad ha sido celebrada por los hoteleros marbellíes y de la Costa del Sol que elevan hasta el 62 la ocupación en agosto. Será un importante revulsivo para el sector, explica el director del hotel Los Monteros y vicepresidente de AEHCOS para Marbella y Benahavís, Fernando Al-Farkh, pero no se notará hasta el mes que viene, porque a los tourperadores no les da tiempo material a preparar paquetes vacacionales para julio, teniendo en cuenta cuándo entrará en vigor la medida.

En el área de Turismo del Ayuntamiento creen que incluso este próximo fin de semana se podrá hacer una estimación más fiable de cómo pueda repercutir el anuncio de Boris Johnson. Lo apunta la directora general, Laura de Arce. Otra consecuencia de la medida puede ser que terminen de reabrir los establecimientos que queden cerrados habida cuenta del peso que tiene el turismo británico en el litoral costasoleño.