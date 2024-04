Acosol aboga por esperar a que termine abril para estimar las reservas de agua que pueda haber en verano

El embalse de La Concepción está aún recibiendo las escorrentías de las lluvias de Semana Santa. Está con más de 39 hectómetros cúbicos, casi el 63% de su capacidad. Y quedan las habituales -sin tener en cuenta el año pasado- precipitaciones de este mes. También serán importantes los pozos, ha detallado la consejera delegada, Matilde Mancha, en tanto que representan un tercio del agua consumida. El comité de sequía ha rebajado de momento las restricciones y ha vuelto a poner el límite de consumo por habitante y día en los 200 litros después de que se hubiera bajado a los 160. El escenario pinta mucho mejor.

Retirada de la Golden Visa

Continúan las consideraciones sobre el anuncio del Gobierno central de eliminar la “Golden Visa”. La patronal y expertos en extranjería coinciden en que la medida no beneficiará a los ciudadanos de clase media porque el precio de la vivienda no tiene por qué bajar al retirar esos permisos. En el Centro de Iniciativas Turísticas, su presidente, Juan José González, ha subrayado que para facilitar una casa a los no pudientes, está claro lo que hay que hacer: construir, las administraciones, viviendas de protección oficial. Además, la retirada de la “Golden Visa” supondrá un perjuicio para la economía local, según ha considerado el abogado experto en extranjería Ricardo Bocanegra, por todo los empleos directos e indirectos que genera y que desaparecerán.