El acceso a una vivienda en la Costa del Sol Occidental, un difícil camino no siempre al alcance de todos

Uno de los problemas que más preocupa y estresa a cualquier personas que esté buscando casa son los precios del alquiler o compra de una vivienda, agravado sobre todo en zonas donde los precios. La precariedad laboral y los bajos salarios, y precios desorbitados del mercado, impiden que una buena parte de los jóvenes, y no tan jóvenes, pueda acceder a una vivienda; en el caso de la propiedad por no disponer de la entrada inicial, ni un trabajo estable para hacer frente a la hipoteca, y en el del alquiler por no poder asumir las fianzas, a veces leoninas. Entre las soluciones, se encuentra el acceso a viviendas de promoción pública, bien sea de compra o de alquiler, aunque lamentablemente no siempre en número suficiente para la demanda en este lado de la Costa del Sol. Marbella, Estepona, Mijas y Fuengirola trabajan desde hace años en ponérselo fácil a sus vecinos, si bien el éxito del empeño no siempre está garantizado, por razones que les contamos a continuación.