12.200 niños de entre 3 y 11 años de Marbella inician el curso de la vuelta a la normalidad

Se ha estabilizado en gran medida el número de alumnos escolarizados en Marbella, de modo que no han aumentado apenas las necesidades del municipio respecto al curso anterior y la ratio no se supera, ha explicado a Onda Cero la directora general de Cultura, Enseñanza y Patrimonio, Carmen Díaz, aunque quedan otros asuntos pendientes, como las concernientes a la educación especial. Destaca la responsable municipal los casi tres millones de euros que ha invertido el Ayuntamiento en el mantenimiento de los centros en estos dos últimos años, que sin embargo, y según el portavoz de la Agrupación Independiente de AMPAS, Jorge Gil, no han sido suficientes: el muro del Federico García Lorca sigue sin terminarse, el patio de Infantil del Miguel de Cervantes está abandonado y al Juan Ramón Jiménez le falta un baño adaptado para educación especial, epígrafe éste que centra la principal demanda hoy en día, porque no hay personal capacitado suficiente en los centros. En San Pedro Alcántara lamentan la antigüedad de la mayoría de los colegios y las carencias que tienen, si bien empiezan a hacerse remodelaciones importantes como el cambio completo de los pasillos en los del San Pedro, así como la plantación de varios árboles en el patio. La presidenta del AMPA, Cristina Pérez, destaca el margen de mejora que han tenido los centros en época de COVID.

La Policía Local despliega un dispositivo especial a partir de esta mañana en la entrada de los centros educativos para garantizar la seguridad de los escolares.

Nuevo parque en Xarblanca

La zona de Xarblanca cuenta con un nuevo parque público de 7.000 metros cuadrados con áreas de juegos infantiles, deportivas, circuitos peatonales y aparcamientos. El proyecto se divide en varias zonas, una de ellas destinada a parque infantil, con acceso directo desde el colegio Xarblanca. Además, se han plantado 60 árboles de gran envergadura y se ha habilitado un área de senderos. En la parte superior se ubica una pista de baloncesto; en la nordeste se encuentra la zona de calistenia y un espacio de esparcimiento con mesas de ping-pong, ajedrez y picnic; y en la noroeste se han habilitado 42 plazas de aparcamiento.