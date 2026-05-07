Torrox completa la adjudicación del gran puente sobre el río de la Senda Litoral con una inversión de casi dos millones de euros

El Ayuntamiento de Torrox ha completado el proceso de adjudicación del puente de madera de la Senda Litoral sobre la desembocadura del río, que será uno de los más extensos de Andalucía y que supondrá una inversión cercana a los dos millones de euros. “Es una pieza clave en nuestra estrategia de calidad y excelencia en el modelo de ciudad”, ha valorado el alcalde, Óscar Medina, quien ha detallado que las obras de cimentación y adecuación ahora adjudicadas, de los dos lotes en los que se dividió el proceso, cuentan con un importe de más de 717.000 euros. Esta cantidad se unirá a la anterior adjudicación por valor de 1,17 millones de euros correspondiente al suministro de madera, por lo que el importe total del proyecto rozará los dos millones de euros. El contrato abierto de las obras del puente de la Senda Litoral sobre el Río Torrox cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses, y permitirá unir peatonalmente en un entorno natural el paseo marítimo de Ferrara, a la altura de Punta del Faro, con la playa del Peñoncillo.

El regidor torroxeño ha explicado que este puente “conectará espacios, generará continuidad urbana, impulsará la Senda Litoral y mejorará la experiencia tanto de vecinos como de visitantes”. Medina ha asegurado que “apostamos por un modelo de municipio más accesible, sostenible y cohesionado, en el que las infraestructuras públicas contribuyan a mejorar la calidad de vida y a reforzar nuestro liderazgo turístico”. El primer edil también ha subrayado que “esta inversión es una muestra más de que Torrox no se detiene y sigue avanzando con planificación, responsabilidad y visión de futuro”. Óscar Medina ha añadido que “esta es una de las iniciativas turísticas y medioambientales más ilusionantes en las que trabajamos desde el Ayuntamiento”, al tiempo que ha agradecido “la colaboración y el firme apoyo institucional de la Diputación de Málaga y de su presidente, Francisco Salado”.

Inicialmente, como ha detallado el regidor torroxeño, la pasarela de pino silvestre tendrá una longitud de casi 277 metros, con un ancho libre de tres metros, y contará también con barandillas de madera o antepechos de fábrica en las zonas donde exista riesgo de caída. El proyecto garantiza la afectación mínima al Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), así como un mínimo impacto ambiental, una accesibilidad universal y seguridad, y la adecuación a las condiciones del entorno. “La Senda Litoral es uno de los proyectos más relevantes en nuestro municipio, ya que con esta pasarela completamos un trazado continuo que conecta nuestras playas, embellece nuestro litoral y mejora la experiencia de residentes y turistas”, ha manifestado el alcalde. “Se trata de mucho más que un paseo peatonal, ya que hablamos de calidad de vida, de sostenibilidad, de turismo accesible y de una apuesta clara por recuperar el litoral para el uso ciudadano”, ha añadido.

Por último, Óscar Medina ha reiterado que el Ayuntamiento sigue avanzando junto a la Diputación Provincial de Málaga en los proyectos de otros dos tramos más de la Senda Litoral. Se trata de los correspondientes al tramo que discurrirá entre el puente de la desembocadura del río y la urbanización Jardines del Mar, y al que unirá esta misma urbanización a la zona de Barranco del Agua. "El gran puente de la desembocadura, una de las actuaciones más ambiciosas del actual mandato, no solo salva un río; une el futuro de Torrox con una Senda Litoral que ya es referente en toda Andalucía gracias al trabajo conjunto de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento", ha finalizado el alcalde.