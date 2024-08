Pitingo vence al terral en la noche más flamenca de Selvatic Málaga Fest

Selvatic Málaga Fest citó a miles de malagueños el pasado viernes 2 de agosto para su propuesta flamenca dentro de su programa veraniego. Noches del Compás recibió a Pitingo, Shakira Martínez, Los Banis, y Viejino y Nando de Badajoz, que ofrecieron sus espectáculos resistiendo a los casi 40 grados en la que fue una de las noches más calurosas de este 2024.

La innovadora fusión de Pitingo encabezó el éxito de las Noches de Compás con su impoluta ejecución en directo. El artista comenzó su concierto con una bulería que demostró que su capacidad vocal iba a ser el vehículo de una serie de paradas con concesiones al soul, al góspel y a lo latino, en su setlist. Con A Puro Dolor reveló su naturaleza de voz flamenca de amplio rango, para realizar un repaso por muchos de sus éxitos englobados en sus discos Mestizo y Fronterizo, y Soulerias. Versiones adaptadas de Stand By Me (Ben E. King), Rescue Me (Aretha Franklin), Lucha por su Dinero (She Works Hard for the Money, de Donna Summer), o su célebre versión de Killing Me Softly with His Song (popularizada por Roberta Flack).

El artista iba bien arropado por una banda con set de vientos y cuerdas, piano, guitarras, y 6 coristas góspel que ofrecieron un show impecable de hora y media, y que acabó con un fin de fiesta a modo de medley flamenco y soul, con divertidas improvisaciones de baile y cante por parte de los músicos.

Pitingo invitó al escenario a Shakira Martínez a cantar Lucha por su Dinero. La artista fue la encargada de abrir la tarde, ofreciendo un concierto en el que combinó temas originales como Pensando en tu sonrisa o Todas las noches, con versiones ‘aflamencadas’ de A mi manera (Frank Sinatra), Hoy tengo ganas de ti (Miguel Gallardo), La llama del amor (Omar Montes) o Valió la pena (Marc Anthony), con una impresionante calidad vocal.

La noche la completaron Los Banis, y Viejino y Nando de Badajoz. Los primeros celebraron su 30 aniversario dando un repaso a su carrera musical, con temas conocidos como Tubaru Bai, Viento y Arena, Nada Que Ver, Lo Sabía, o "Pa" Que Veas, entre muchos otros, inundando de rumba el espacio de Málaga Forum mientras el levante llegaba para aliviar el terral de las últimas horas. Acompañados por su banda, Los Banis destacaron por un directo que encadenó tangos, rumbas y flamenco puro, y aprovecharon para presentar su nuevo single titulado Tiene nombre y tiene voz.

Viejino y Nando de Badajoz dieron por finalizada la velada con su propuesta de flamenco y rumba en directo. Con un show de sesión continua ambos presentaron un popurrí derivado del cancionero popular flamenco, así como temas propios. La Vela del Amor, Procuro Olvidarte, Raza y honor, o Dame tus amores fueron algunas de las canciones con las que Selvatic Málaga Fest cerró la noche dedicada al flamenco.

El festival se adentra en un par de semanas de descanso, hasta el próximo 29 de agosto con el Indie Day y las actuaciones de León Benavente, Sidonie, Shinova y Claim; las entradas ya están a la venta en Enterticket y la web de Selvatic Málaga Fest, selvaticfest.es.

Selvatic Fest: la agenda musical del verano en Málaga

Selvatic Málaga Fest se está posicionando en cuestión de mes y medio como el nuevo festival de música en directo por excelencia en la capital malagueña. Su propuesta de verano ha recibido ya a artistas como Juanes, Rels B, Nicki Nicole, Arcángel, Yandel, Bomba Estéreo, Dei V, Alejo, BBTrickz, Cruz Cafuné, Marwa Loud, GIMS, Soolking, Naiara, Aleesha o Rochy RD con una grata asistencia y ha completado los aforos para los conciertos de Andy y Lucas, Juan Luis Guerra, Black Eyed Peas, y Boombastic Costa del Sol.

En el espacio de Málaga Fórum y con más de 16.000 metros cuadrados dedicados a la música, la gastronomía, la cultura y el esparcimiento, Selvatic Fest es ya el punto de encuentro de todas esas personas que buscan los mejores planes de verano en Málaga y la Costa del Sol, con una oferta musical diversa y contemporánea.

TODOS LOS CONCIERTOS DE SELVATIC FEST:

29 de agosto

INDIE DAY: LEON BENAVENTE, SIDONIE, SHINOVA y CLAIM

30 de agosto

EMAGE FEST: SHALLIPOPI · DYSTINCT· TITO M & YUPPI · INNOSS’B · ELTEE SKHILLZ · DJ PHAPHANE Y MÁS POR CONFIRMAR

31 de agosto

EMAGE FEST: ELGRANDETOTO · KCEE · DIDI B · NELSON FREITAS · BOO Y MÁS POR CONFIRMAR

6 de septiembre

PTAZETA + LIA KALI

28 de septiembre

SAIKO + AISSA

HORARIOS PROVISIONALES:

Apertura de Puertas:19.00 horas

Inicio concierto Village: 20.00horas

Inicio Concierto Escenario Principal: 21.00 horas

Cierre: 02.00 horas