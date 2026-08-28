Las pernoctaciones hoteleras internacionales crecen un 15,57% en Málaga durante el mes de julio

La ciudad de Málaga ha registrado durante el mes de julio 166.255 viajeros hoteleros y 374.405 pernoctaciones, según los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). De los datos, destaca el número de noches de hotel, que ha aumentado un 4,20% respecto al mismo mes del año pasado.

En el acumulado de los siete primeros meses de 2026, los establecimientos hoteleros de la ciudad han acogido a 989.320 viajeros, que han generado 2.121.551 pernoctaciones. Estas últimas aumentan un 2,98% respecto a las 2.060.087 contabilizadas entre enero y julio del pasado año, lo que supone 61.464 noches de hotel más. La evolución de ambas variables se traduce también en una prolongación de las estancias. La estancia media acumulada entre enero y julio, obtenida de la relación entre las 2.121.551 pernoctaciones y los 989.320 viajeros registrados durante este periodo, se sitúa en 2,14 días, frente a los 1,99 días del mismo periodo de 2025.

Las pernoctaciones internacionales aumentan un 15,57% en julio

El mercado internacional ha impulsado el crecimiento de las pernoctaciones durante julio. Los establecimientos hoteleros de Málaga recibieron durante el séptimo mes del año a 119.163 viajeros residentes en el extranjero, un 8,13% más que en julio de 2025, que generaron 283.634 pernoctaciones, un 15,57% más. La evolución positiva del mercado internacional se mantiene también en el acumulado anual. De los 989.320 viajeros hoteleros registrados entre enero y julio, 317.391 fueron residentes en España, por lo que los viajeros internacionales alcanzaron los 671.929, un 0,77% más que los 666.796 contabilizados en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a las noches de hotel, de las 2.121.551 pernoctaciones registradas hasta julio, 556.074 correspondieron al mercado nacional, de manera que los viajeros residentes en el extranjero generaron 1.565.477 pernoctaciones, un 9,51% más que las 1.429.594 del mismo periodo del año anterior. En este sentido, el mercado internacional concentra cerca de tres de cada cuatro pernoctaciones hoteleras realizadas en Málaga durante los siete primeros meses de 2026.

Estados Unidos se mantiene como segundo mercadointernacional en julio

Estados Unidos ha mantenido durante julio su posición como segundo mercado emisor internacional de Málaga, únicamente por detrás de Reino Unido, tanto por número de viajeros hoteleros como por volumen de pernoctaciones.El mercado estadounidense ha aportado 8.995 viajeros, un 11,41% más que en julio de 2025, y 21.038 pernoctaciones, que representan un incremento interanual del 27,67%. Su estancia media se ha situado en 2,34 días. En el acumulado de enero a julio, Estados Unidos registra 50.085 viajeros hoteleros y 111.584 pernoctaciones.

Con estos resultados, Estados Unidos continúa como el principal mercado extracomunitario de Málaga y ocupa la cuarta posición entre los mercados internacionales por número de viajeros en el acumulado anual, tras Reino Unido, Alemania e Italia. En pernoctaciones se sitúa en tercera posición, únicamente por detrás de Reino Unido y Alemania.

Por su parte, Reino Unido continúa como el principal mercado internacional de Málaga. En julio contabilizó 18.348 viajeros, un 2,62% más que un año antes, y 46.618 pernoctaciones, con un incremento del 17,80%. Entre enero y julio, el mercado británico suma 107.913 viajeros y 282.315 pernoctaciones, con crecimientos respectivos del 1,43% y del 13,07% respecto al mismo periodo del pasado año.

También destaca la evolución de Alemania. En julio aportó 8.111 viajeros, un 20,04% más, y 19.907 pernoctaciones, un 17,58% más. En el acumulado anual alcanza los 61.717 viajeros y 141.658 noches de hotel, con incrementos del 10,79% y del 15,93%, respectivamente.

Francia registró igualmente una evolución favorable durante julio, con 8.864 viajeros, un 16,95% más, y 17.561 pernoctaciones, un 17,90% más. Italia, por su parte, contabilizó 8.278 viajeros y 20.769 noches de hotel, estas últimas con un crecimiento interanual del 10,02%. Entre otros mercados, Corea del Sur registró en julio incrementos del 28,80% en viajeros y del 56,54% en pernoctaciones, aunque sobre volúmenes absolutos inferiores. Finalmente, dentro del mercado nacional, Andalucía continúa en julio como la principal comunidad autónoma emisora, con 21.086 viajeros, seguida de la Comunidad de Madrid, con 9.623; Cataluña, con 2.898; y la Comunitat Valenciana, con 2.724.

Julio registra la mayor estancia media y ocupación por habitaciones de 2026

La evolución de la estancia y de la ocupación hotelera ha sido especialmente positiva durante julio. La estancia media general se situó en 2,25 días, frente a los 2,10 días registrados en julio de 2025, lo que representa un incremento del 7,14%. Este resultado supone la estancia media mensual más elevada registrada en lo que va de 2026, por encima de los 2,21 días de junio y los 2,18 días de mayo. Asimismo, el grado de ocupación por habitaciones alcanzó el 89,20%, también el porcentaje más elevado de los siete primeros meses del año. Frente al 85,58% de julio de 2025, supone una mejora de 3,62 puntos porcentuales.

Entre los principales mercados internacionales, Países Bajos presentó en julio una estancia media de 2,96 días; Reino Unido, de 2,54 días; Italia, de 2,51 días; Alemania, de 2,45 días; Estados Unidos, de 2,34 días; y Francia, de 1,98 días.