Juanma Moreno: "¿El Metro llegará al centro de Málaga para la Feria? Puede ser viable"

No hay plazos definidos, al menos con exactitud, pero la Junta confía en que la explotación comercial pueda ser una realidad antes del inicio de la Feria. Moreno que presidió este lunes el acto de inicio de las pruebas y terminación de las estaciones del tramo Atarazanas-Guadalmedina del suburbano, no dudó en mostrar su "satisfacción" por el que ha sido primer viaje en pruebas por el trazado. "Significa mucho para Andalucía, para Málaga y para los malagueños", apuntó, recordando que "seguimos cumpliendo nuestros compromisos", con la puesta de largo de proyectos como la llegada del suburbano al centro de la ciudad. En cuanto a la precisión con las fechas, el presidente de la Junta advierte que "la seguridad debe primar ante todo. Me encantaría que se pudiera poner en marcha mañana mismo, pero se trata de un proceso minucioso y lento y cumpliremos con cada paso", recordó. "Todo marcha según lo previsto", dice Moreno Bonilla.

La puesta en marcha de ese trazado que completará la línea 2 del Metro supone "un salto cualitativo" para esta infraestructura, que "doblará la demanda de 7 a 14 millones de viajeros anuales". Una cuestión a la que la Junta añade lo que será la llegada del suburbano al hospital Civil. Se trata de la ampliación del ramal de la línea 2, que discurrirá al cien por cien bajo superficie. La Junta presume de consenso con el Ayuntamiento y da plazos para este hito: ya sé trabaja en redacción de proyecto constructivo que estará este año y la licitación se completará en 2023. La previsión es que el Metro llegue al Civil a finales de 2027.