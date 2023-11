Cuándo se encienden las luces de Navidad en Málaga 2023: el mejor lugar para verlas

LEER MÁS Una gallega dará el pistoletazo de salida a la Navidad en Málaga

El próximo viernes 24 de noviembre a partir de las 19:00 horas, Málaga dará la bienvenida a la Navidad con ya tradicional encendido de las luces.

Horario del encendido de luces

El alumbrado permanecerá encendido entre las 18:30 y las 24:00 horas (lunes, martes, miércoles y domingo) y los fines de semana (jueves, viernes y sábado) y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2:00 de la madrugada. Los días 24, 31 estarán hasta las 6:00 horas.

En qué calles de Málaga hay luces de Navidad

Este año, 500 calles, plazas y glorietas del centro histórico y zonas emblemáticas de la ciudad estrenan una nueva decoración luminosa. Sin embargo, Calle Larios mantendrá los ángeles celestiales del año pasado. También continuará el espectáculo en la arteria principal de la ciudad, con nuevos temas musicales, por primera vez el 27 y el 28 de diciembre podrán oírse verdiales para darle todo el protagonismo a la melodía más ancestral malagueña.

Calle San Juan también está de estreno con una decoración singular que divide la calle en tres espacios luminosos diferenciados.

Recomendación del mejor sitio para verlas

La música que sonará en los espectáculos serán Jingle bells, en la versión de André Rieu y Johann Strauss Orchestra; We wish you a Merry Christmas, Carol of the bells, Navidad Épica y el tradicional Hacia Belén va una burra. También está previsto que se puedan oír alguna melodía que ya sonó el pasado año. Habrá tres pases cada día, excepto el 24 y el 31 de diciembre. Serán a las 18:30, 20:00 y 22:00 horas.

La fachada de la torre mocha de la Catedral en su lateral sur va a volverá a ser una de las protagonistas de esta Navidad ya que sobre ella se va a proyectar un vídeo mapping. Se han creado a la carta infografías en 2 y 3 dimensiones para completar un espectáculo de gran formato. Esta actividad la realiza la empresa Firefly Events y los pases serán a las 18:45, 20:00 y 22:00 horas, todos los días desde el 1 de diciembre hasta el 4 de enero, excepto el 24 y 31 de diciembre. La duración aproximada del espectáculo es de 8 minutos.