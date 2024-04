¿Cómo afecta el cierre de las piscinas a los trabajadores del sector?

Siendo la primera semana de abril muchos vecinos comienzan a preguntarse cuándo se abrirá las piscinas de sus comunidades. La decisión sobre permitir o no el llenado y rellenado de las piscinas la tomarán los ayuntamientos. En la actualidad, los 11 municipios de la Costa del Sol y el de Málaga coinciden en sus bandos en que está prohibido el agua potable para piscinas; riegos de jardines y campos de golf; lavado de coches; fuentes para beber; duchas; lavapiés; baldeos..., pero con la llegada de la lluvia y la celebración del Comité de la Sequía la semana que viene las normas pueden variar. Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla solicitan conocer ya las distintas normativas.

Ante la posibilidad de que las piscinas estén cerradas para verano y no se pueda regar los jardines más de 116 empresarias malagueñas se concentrarán a las 18:00h en la plaza de la Marina para reclamar una distribución justa y solidaria del agua. Denuncia esta agrupación que el sector de la jardinería lleva desde el pasado mes de octubre sin poder regar lo que les está causando un gran declive económico. Las empresas relacionadas con el mantenimiento y el abastecimiento de productos de piscinas están viendo en su facturación una reducción de un 70%. El sector del socorrismo señala que no hay previsión de comenzar la temporada de trabajo. Andrés Marín, portavoz de esta agrupación de empresas, ha señalado que mientras los hoteles tienen permiso para llenar las piscinas y regar los jardines, el resto no puede, "lo que queremos es flexibilidad e igualdad".

Advierten que el despido generalizado en estas empresas afectará a miles de familias en toda la provincia de Málaga, lo que conllevará a un gran problema en la ciudadanía. A la concentración se unirá el sindicato de CCOO. Su secretario general, Fernando Cubillo, ha expresado que “Juan Manuel Moreno Bonilla decreta la paralización total o parcial de la actividad económica para las empresas correspondientes a sectores de jardinería, socorristas y viveros. Una paralización que les obliga a reducir plantillas, a despedir o directamente al cierre empresarial por no poder hacer frente a las pérdidas económicas que la decisión de dicho Gobierno del Partido Popular les está llevando”.