Bomba Estéreo aviva la noche de Selvatic con un fluorescente y eléctrico ritual

La cuarta semana de conciertos en Selvatic Málaga Fest ha dado comienzo este martes 9 de julio con el directo de la banda colombiana Bomba Estéreo. Tras el visionado de la semifinal de la Eurocopa con la victoria de la selección española, un aforo de 3.000 personas se preparaba para recibir a Li Saumet y su banda, que comenzaron su espectáculo a las 23.00 horas.

Hongos gigantes, palo santo, luces de colores, y mucho color flúor ambientaban el set a modo de bodegón en un escenario donde Bomba Estéreo ofreció un show de casi dos horas, con la electrocumbia como principal protagonista. El setlist daba inicio con un encadenado de sus canciones Pájaros, Sintiendo y Algo Está Cambiando; una pequeña muestra suficiente para ganarse la complicidad de los malagueños que asistían al concierto.

Li Saumet, con una imparable energía, vestida con un mono rosa y trenzas de colores, se presentaba al público malagueño para animarlos a la esperanza: “Quiero compartir con vosotros una canción que habla sobre eso que duele, y al día siguiente sigue doliendo, y así… hasta que un día ya no duele”. Procedía a interpretar su famoso dueto con Manu Chao, Me Duele. Li se integró en el front stage con los asistentes para cantar junto a ellos su hit To My Love; subió a una familia al escenario para bailar su “ritmo colombiano del caribe”, Champeta; e incluso fue testigo de una pedida de matrimonio en las primeras filas de público con su tema Fiesta como banda sonora.

Llegó la hora de Fuego, su mayor éxito que les hizo famosos en España y multitud de territorios mundiales, donde la iluminación fluorescente se hizo mayor, y convirtieron Málaga Forum en un ritual eléctrico. Soy Yo, Ojitos Lindos, y El Alma y El Cuerpo fueron los temas elegidos para finalizar un show que supuso acercar al público a los ritmos latinos más electrónicos de la escena independiente de Bogotá. El público pedía más tras el final, y Bomba Estéreo les sorprendió con un show improvisado entre el público en la zona de restauración, con una timbalada a modo de flashmob.

La banda ha sido una fuerza mayor en la escena de música alternativa internacional, desde 2010. Con sus lanzamientos subsecuentes, Elegancia Tropical (2013) nominado al Latin GRAMMY, Amanecer (2015) y Ayo (2017), ambos nominados al GRAMMY, se posicionaron a la vanguardia de las bandas híbridas, llenando salas en New York, París y Tokio.

Selvatic Fest: la agenda musical del verano en Málaga

Selvatic Málaga Fest es el nuevo festival de música en directo por cuya agenda pasarán una treintena de artistas de un amplio espectro de géneros musicales que van de lo urbano a lo latino, pasando por el rap y el pop más actual.

Black Eyed Peas, Nicki Nicole, Rels B, Arcángel, Cruz Cafuné, Ovy on the Drums, Claim, León Benavente, Ptazeta, C.R.O., Pitingo, Los Banis, Shakira Martínez, Reality, Sidonie, Shinova, Lit Killah, Lia Kali, BB Trickz, Funzo & Babyloud, Aissa, Luck Ra, Dudi, Jalezz, Li4m, Nano Mz, y Balaclavx ofrecerán sus conciertos en Selvatic, entre otros. Además, los artistas Rochy RD, Chimbala, Lírico en la Casa, Yaisel LM y DJ Ballesteros protagonizarán el Dembow Fest, otras de las novedosas propuestas del festival para los meses de verano en Málaga.

De junio a septiembre de 2024, la ciudad de Málaga será testigo de esta nueva propuesta en la agenda de ocio, que marcará los eventos más señalados de la programación veraniega. En el espacio de Málaga Fórum y con más de 16.000 metros cuadrados dedicados a la música, la gastronomía, la cultura y el esparcimiento, Selvatic Fest va a ser el punto de encuentro de todas esas personas que buscan los mejores planes de verano en Málaga y la Costa del Sol. En la naturaleza de Selvatic radica su diversidad; gracias a sus instalaciones y una cuidada programación musical se interpelará a todo tipo de públicos para convertirlo en un espacio donde todas las personas aficionadas a la música en directo al aire libre se sientan incluidas, a través de sus diferentes propuestas.