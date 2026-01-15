Madre Coraje lanza la campaña “Me gusta” para impulsar el voluntariado intergeneracional

Con el inicio del nuevo año y el impulso de los buenos propósitos, la Fundación Madre Coraje lanza la campaña “Me gusta”, una iniciativa para fomentar el voluntariado entre personas jóvenes y mayores, poniendo en valor el tiempo, la experiencia y las ganas de contribuir a una sociedad más justa y sostenible.

La campaña se dirige especialmente a personas menores de 35 años y mayores de 55, y se difundirá en universidades, tanto oficiales como de mayores, así como en empresas, con el objetivo de acercar el voluntariado a personas próximas a la jubilación interesadas en iniciar una nueva etapa activa y comprometida.

Bajo el lema “Me gusta”, la campaña conecta con aquello que forma parte de la vida cotidiana de las personas y les hace disfrutar. “Hacer voluntariado no está reñido con hacer muchísimos otros planes como cocinar patatas con chocos para los nietos, salir a correr al anochecer, estudiar en la Universidad de Mayores, hacer natación y yoga, quedar con los amigos o viajar”, explica Isabel Palma, responsable de Voluntariado de Madre Coraje. “Con este mensaje sencillo y directo recordamos que el voluntariado también puede encajar con los intereses, habilidades y disponibilidad de cada persona”, añade.

Actualmente, Madre Coraje busca voluntariado para sumarse a distintas áreas de la organización, especialmente en la gestión de sus tiendas solidarias, el apoyo a la venta online de artículos de segunda mano, la organización y preparación de materiales para ayuda humanitaria, así como tareas de clasificación y gestión respetuosa de materiales desde una perspectiva medioambiental.

Además, el voluntariado puede participar en labores administrativas, talleres educativos, acciones de sensibilización y otras actividades que se adaptan al perfil, gustos y disponibilidad de cada persona. El objetivo es que el voluntariado sea una experiencia enriquecedora, flexible y con sentido.

Desde Madre Coraje recuerdan que el voluntariado es una forma directa de transformar residuos en recursos, tiempo en oportunidades y compromiso en impacto social, tanto en España como en los proyectos que la entidad desarrolla en Mozambique y Perú.