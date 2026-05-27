El Hospital Vithas Málaga imparte un Aula Salud sobre RCP a padres de la guardería Coquetes

El Hospital Vithas Málaga El Hospital Vithas Málaga ha llevado a cabo una sesión de su programa Aula Salud Colegios, enfocada en la reanimación cardiopulmonar (RCP) básica, dirigida específicamente a los padres de los alumnos de la Guardería Coquetes de Málaga. La jornada fue impartida por el Dr. José Enrique Sánchez, jefe de la Unidad de Pediatría del Hospital Vithas Málaga.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de Vithas con la salud y el bienestar de la comunidad, ofreciendo formación vital a colectivos clave. Durante la sesión, el Dr. Sánchez abordó de manera didáctica y práctica las maniobras fundamentales de RCP, adaptadas a las particularidades de la población infantil, con el objetivo de que los padres adquieran la confianza y las habilidades necesarias para responder eficazmente ante una emergencia.

"Es fundamental que los padres conozcan las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar. Aunque esperamos que nunca tengan que utilizarlas, estar preparados puede marcar la diferencia en una situación crítica", afirmó el especialista. "Nuestro objetivo es empoderar a las familias con el conocimiento y la práctica necesarios para proteger la vida de sus hijos, enseñándoles a identificar una parada cardiorrespiratoria y a actuar con rapidez y eficacia".

La charla incluyó demostraciones prácticas y la oportunidad para los asistentes de practicar las maniobras bajo la supervisión del especialista, lo que facilitó la comprensión y asimilación de los conceptos. Se hizo hincapié en la importancia de la prevención y en cómo una intervención temprana y adecuada puede mejorar significativamente el pronóstico en casos de emergencia pediátrica.

Vithas Aula Salud Colegios: compromiso con la formación y la prevención

Vithas Aula Salud Colegios es una iniciativa totalmente gratuita y avalada por los médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios de Vithas, que se dirige a estudiantes de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP. Los profesores, jefes de estudio, directores y AMPAs que deseen realizar una formación de Vithas Aula Salud Colegios en su centro educativo pueden solicitarlo a través de un sencillo formulario.

Vithas Aula Salud Colegios se integra en Vithas Aula Salud, una iniciativa desarrollada por Vithas dedicada a formar e informar a la sociedad sobre aspectos relacionados con el cuidado de la salud como parte de su compromiso con la sostenibilidad empresarial.