El Festival homenajea al malagueño Smerdou

A las 19:30 de la tarde, en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso, el Festival de Málaga rinde su particular homenaje al periodista malagueño recientemente fallecido Guillermo Jiménez Smerdou con la proyección del documental El inventor del cine invisible.

Guillermo Jiménez Smerdou era el periodista en activo más longevo de Europa. En sus 98 años ha publicado más de 8.000 críticas cinematográficas, miles de artículos y reportajes, dirigido un programa radiofónico de éxito durante más de 30 años, colaborado con la casi totalidad de los diarios españoles, impulsado la creación de un festival de cine e inventado el cine invisible.

Además, esta tarde a las 18:30, en el Teatro Cervantes se celebra la Gala Málaga Cinema, en la que se reconoce el talento local y se entregan las ayudas a la creación.